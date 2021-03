Les vainqueurs de la CAN 2013, seront bien présents à l’édition camerounaise de 2022. Les Super Eagles ont validé leur billet ce samedi, à la suite du match nul entre le Lesotho et la Sierra Leone (0-0). Alors que le Sierra Leone (3e, 4 pts) et le Lesotho (4e, 3 pts) n’ont plus qu’un match à jouer, ils sont respectivement à quatre et cinq points des Nigérians.

