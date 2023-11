XALIMANEWS-Le Journaliste et analyste politique, Momar Diongue a fait une double analyse sur le choix porté sur Bassirou Diomaye Faye, comme candidat à la candidature de l’ex-parti PASTEF à l’élection présidentielle de 2024. Un choix qui pourrait être payant d’après l’analyste politique qui en voit également une stratégie qui consiste pour Ousmane SOnko et Cie de cacher son jeu jusqu’au bout. Par ailleurs, le journaliste estime que ce choix pourrait s’avérer un leurre.

Le journaliste et analyste politique, Momar Diongue ne partagerait pas l’idée selon laquelle la candidature de Bassirou Diomaye Faye serait un choix par défaut. L’analyste politique voit plutôt une stratégie pour l’ex-PASTEF de cacher son jeu jusqu’au bout. « Il y a une stratégie qui consiste à cacher son jeu jusqu’au bout. Et je crois que ce choix-là participe à cette stratégie. La deuxième chose, c’est que jusque-là, on était dans une situation de statu quo. Le PASTEF s’était accroché à la candidature de Ousmane Sonko qui pourrait être entravée par les dossiers judiciaires. Il faut faire un choix rapidement pour la collecte des parrainages, essayé d’animer et de remobiliser les militants, les patriotes autour de quelque chose », a indiqué le journaliste et analyste politique, qui voit un « choix qui pourrait être payant. Il répondait hier, lundi 20 novembre, les questions de nos confrères de Sud Fm.

Toutefois, à la question de savoir comment expliquer ce choix quand on sait que Bassirou Diomaye Faye est dans les liens de la détention, l’analyste politique relève deux choses dont, « l’une ou bien l’Etat veut entraver comme il est en train de faire avec le cas de Ousmane Sonko, celle de Bassirou Diomaye Faye, auquel cas, ils vont peut être relancé le dossier judiciaire et l’ouvrir. Et ce sera ça de gagner pour le PASTEF. Au moins le dossier de Bassirou Diomaye Faye connaitra une évolution de ce point de vue-là. Ou l’Etat aura quelque scrupule à utiliser le même stratagème avec Sonko et laisse la situation à l’état. Et au bout le choix pourrait s’avérer payante pour le PASTEF. Donc, c’est un choix qui a été mûrement réfléchi », a-t-il fait valoir.

Par contre, met-il en garde, « Il ne faudrait pas perdre de vue que ça pouvait même s’avérer un leurre. Parce qu’aujourd’hui, le parrainage est optionnel. Il s’agira avec Bassirou Diomaye Faye de recueillir les signatures des électeurs. Donc, c’est le parrainage citoyen qui lui sera appliqué. »

Par ailleurs, le patron du quotidien Le Grand Journal, rappelant l’importance du nombre de députés dont dispose ce parti dissous, souligne qu’ « ils pourront parrainer par le parrainage des élus deux autres candidats. Donc, jusqu’à présent il y a le flou total, il y a une stratégie de PASTEF qui consiste à cacher son jeu sachant que l’Etat pourrait entraver toutes stratégies qui a été élaborée auxquelles ils voudraient faire barrage », a insisté Momar Diongue.

Quant à la possibilité pour Sonko et Cie d’atteindre le nombre requis de parrainage, il se montre optimiste. « Je crois qu’il n’aura aucun problème de ce point de vue-là. Ousmane Sonko en 2019 n’avait eu aucun mal à passer le cap du parrainage. Aujourd’hui, également on a vu la montée en puissance de PASTEF qui fait qu’en trois semaines, il leur sera facilement possible de rassembler le nombre de signatures requis. »

Sud Quotidien