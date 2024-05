CDC : Le scandale du siècle entre détournements et fraudes de plusieurs milliards sous la Direction de Cheikh Issa Sall en complicité avec M S et B.ND

XALIMANEWS- Un scandale majeur a éclaté à la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) du Sénégal, impliquant l’ancien directeur général Cheikh Issa Sall. Selon les informations relayées par le site Sans Limites, c’est en complicité avec M. Sylla, un homme d’affaires et ami intime d’Amadou Sall, fils de l’ancien président Macky Sall, ainsi que B. Ndiaye, ils ont créé une société foncière frauduleuse.

Cette société était chargée de vendre illégalement des terrains de l’État en utilisant des baux falsifiés et d’autres méthodes d’escroquerie pour détourner des fonds publics à des fins personnelles et familiales. Le scandale qui porte sur plusieurs milliards ,révèle des liens politiques potentiels et soulève de sérieuses questions sur la nécessité de reddition des comptes par le nouveau régime en place.

La source promet d’y revenir avec le noms de toutes personnes impliquées, les dossiers et des enquêtes exclusives ,des plateaux avec des spécialistes du domaine foncier et même des représentants de l’administration publique