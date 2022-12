La seule option qui reste aux populations pour que les voleurs des deniers publics rendent compte, pour que les avoirs volés soient récupérés, pour que les crimes économiques et les meurtres ne restent plus sans coupable, c’est de poursuivre la dynamique vers la fin en 2024 du régime kleptocrate Faye / Sall / APR / BBY. Une chasse aux sorcières est inéluctable. Et des instruments tels que la CREI et l’ONRAC devront jouer pleinement leur rôle que Mr Sall a dévoyé

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy