Selon The Washington Post, Blinken a rencontré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le président Isaac Herzog à Jérusalem.Le politique americain se rend ensuite à Tel Aviv pour rencontrer le cabinet de guerre. La visite en Israël, la deuxième de Blinken en quelques jours seulement, intervient après que le président Biden a averti qu’une nouvelle occupation israélienne de Gaza serait une « grave erreur » – l’un de ses efforts les plus fermes pour faire preuve de retenue à Israël alors que la crise humanitaire à Gaza atteint son paroxysme. niveaux critiques. Environ 600 000 personnes ont été déplacées du nord de l’enclave, selon les agences humanitaires. Les réserves de nourriture et d’eau à Gaza sont dangereusement faibles et les hôpitaux seront à court de carburant d’ici 24 heures, a déclaré dimanche le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires.

