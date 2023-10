Share on Twitter

XALIMANEWS-D’après CNN US qui cite les autorités américaines, un garçon palestino-américain a été tué et sa mère blessée, après que le propriétaire les ait poignardés parce qu’ils étaient musulmans, selon les autorités

Selon le média américain, un propriétaire de la région de Chicago a été arrêté et accusé de meurtre et de crimes haineux après que les autorités ont déclaré qu’il avait poignardé et tué un garçon de 6 ans et grièvement blessé sa mère, prétendument parce que les locataires étaient musulmans.

Joseph M. Czuba, 71 ans, a été accusé de meurtre au premier degré, de tentative de meurtre au premier degré, de deux chefs de crime de haine et de coups et blessures aggravés avec une arme mortelle, a annoncé le bureau du shérif du comté de Will, dans l’Illinois, dans un communiqué de presse. Le ministère américain de la Justice a également ouvert une enquête fédérale pour crimes de haine sur cette attaque, a annoncé dimanche le procureur général américain Merrick Garland.

D’après toujours CNN US, le bureau du shérif a déclaré que Czuba n’avait pas fait de déclaration aux détectives, mais les enquêteurs ont déterminé que les victimes étaient « ciblées par le suspect en raison de leur appartenance musulmane et du conflit en cours au Moyen-Orient impliquant le Hamas et les Israéliens ».

La famille est palestinienne et « est venue en Amérique à la recherche de ce que nous recherchons tous : un refuge pour vivre, apprendre et prier en paix », selon la Maison Blanche.

Le couple locataire de la Maison Blanche, le président Joe Biden et la première dame Jill Biden se sont déclarés « choqués et écoeurés » par l’attaque et ont présenté leurs condoléances à la famille dans un communiqué publié dimanche par la Maison Blanche.

Les autorités ont été appelées à la résidence du canton non constitué en société de Plainfield, à environ 40 miles au sud-ouest de Chicago, peu avant midi samedi après qu’une femme a appelé le 911 disant que son propriétaire l’avait agressée, selon le bureau du shérif.

Lorsque les députés sont arrivés, ils ont trouvé Czuba assis par terre, près de l’allée de la maison, indique le communiqué. Les deux victimes ont été retrouvées dans une chambre, chacune portant « plusieurs coups de couteau », et ont été transportées à l’hôpital, selon le communiqué.