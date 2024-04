Conflit Israélo-palestinien : l’armée israélienne quitte l’hôpital al-Chifa de Gaza

XALIMANEWS-Selon RFI, ce 1er avril 2024, les forces israéliennes se sont finalement retirées de l’hôpital al-Chifa à Gaza.

D’après RFI qui cite des sources palestiniennes à Gaza, les Israéliens ont quitté l’hôpital al-Chifa à Gaza., en laissant de nombreux morts derrière eux comme indiqué par les Palestiniens. L’information a été confirmée par l’armée israelienne : « Les troupes ont achevé une activité opérationnelle dans la zone de l’hôpital al-Chifa et ont quitté la zone de l’hôpital », a-t-elle précisé dans un communiqué, ajoutant avoir « tué des terroristes lors d’affrontements ». Donc, après deux semaines d’opération dans l’hôpital al-Chifa, le plus grand établissement de la bande de Gaza, les blindés israéliens et les forces spéciales s’en vont de l’enceinte de ce centre hospitalier. Des témoins oculaires ont affirmé que les troupes sont parties sous le couvert de frappes aériennes et de tirs d’artillerie.