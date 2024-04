Europe-Pologne : la classe politique éclaboussée par un scandale de faux diplômes délivrés à des personnalités politiques

XALIMANEWS-En Pologne, des faux diplômes délivrés à des personnalités politiques du pays par une université fait scandale, rapporté RFI.

Selon Radio France internationale, cette affaire est même considérée comme le plus gros scandale de l’histoire de l’éducation nationale du pays. Le média français de rapporter que cette université privée de Pologne propose des formations pour obtenir un diplôme MBA, c’est-à-dire un Master of Business Administration. Il a le même nom en français, mais on pourrait le traduire par maîtrise en administration des affaires, un diplôme pour se former à la gestion d’entreprise.

Cependant, selon toujours la source, ces diplômes auraient été délivrés dans des conditions douteuses et notamment à des personnalités politiques du parti Droit et Justice, la formation populiste au gouvernement durant les huit dernières années. Mais aussi à des membres de la coalition du nouveau gouvernement.