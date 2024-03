Conflit Israélo-palestinien : vives ripostes de dirigeants israëlien après la charge du chef des sénateurs démocrates américains envers Netanyahu

XALIMANEWS-Après les déclarations fortes de Chuck Schumer envers Netanyahou à qui il prête des intérêts personnels tout en risquant de transformer Israël en paria international, les réactions ont fusé de la part des dirigeants de l’État hébreu.

S’en prenant au Premier ministre israélien et appelant l’État hébreu à organiser au plus tôt de nouvelles élections, le chef des sénateurs americain s’est attiré les foudres des dirigeants israéliens, comme ses réactions ci dessous relayés par RFI.

Pour le Likoud, le parti de Benyamin Netanyahu Israël est une démocratie indépendante et fière qui a élu son Premier ministre, et non pas une république bananière. Dans l’entourage de Netanyahu, on souligne aussi que la politique qu’il mène est soutenue par une grande majorité de la population. De l’autre côté, Benny Gantz, membre du cabinet de guerre, mais aussi principal rival politique de Benyamin Netanyahu, estime que le grand ami d’Israël Chuck Schumer a commis cette fois une erreur en s’immisçant dans les affaires internes du pays. Yair Lapid, le chef de l’opposition israélienne, remarque que Netanyahu perd les uns après les autres les plus importants soutiens d’Israël aux États-Unis. Le pire, souligne-t-il, c’est qu’il le fait exprès.Et selon plusieurs éditorialistes, les relations entre Israël et les États-Unis ont atteint leur point d’ébullition.