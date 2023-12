Devant les journalistes, Me Moussa Diop a présenté des documents, principalement des correspondances confidentielles échangées entre le 1er décembre 2016 et le 8 février 2018, impliquant Aly Ngouille Ndiaye en tant que ministre des Mines et des Énergies, Jean Claude Mimran, homme d’affaires, et Macky Sall, président de la République.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy