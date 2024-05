Corruption présumée impliquant la fille de Mansour Faye : Des policiers suspectés de prise de pot-de-vin

XALIMANEWS-Selon le journal Bës Bi, deux policiers en service à Kébémer auraient accepté des pots-de-vin de la part d’Aïssatou Faye, fille de Mansour Faye. En échange d’importantes sommes d’argent, ils l’auraient relâchée après avoir trouvé plus de 25 millions de FCFA en sa possession lors d’une fouille de routine de son véhicule.

Aïssatou Faye aurait été arrêtée par deux policiers qui ont découvert des dizaines de millions dans son véhicule. Bien que certains évoquent 25 millions de FCFA, des sources policières bien informées citées par le journal indiquent que la somme est beaucoup plus importante, qualifiée de « beaucoup d’argent liquide ».

Prise de panique, informe le journal, Aïssatou Faye aurait proposé une somme énorme aux deux agents, qui auraient cédé à la tentation et l’auraient relâchée. La fermière aurait donc quitté les lieux librement. Cependant, les deux agents auraient été dénoncés par l’ancien ministre et maire de Saint-Louis, par ailleurs, père de la suspecte, Mansour Faye et auraient été suspendus, risquant même la radiation.

Malgré tout, le principal problème demeure : la présumée corruptrice est libre et aucune enquête n’est menée à son encontre. Selon la même source, bien que l’affaire remonte de quelques semaines, elle continue de susciter frustration et interrogation.