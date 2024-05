Football-Saudi Pro League : Al Ahli de Kalidou Koulibaly champion invaincu avec la meilleure attaque (101 buts) et meilleure défense (23 buts), la place de dauphin pour Al Nassr de Sadio Mané

XALIMANEWS-En Saudi Pro League, Al-Hilal et Kalidou Koulibaly ont terminé a la saison après leur victoire lors de la dernière journée devant Al Wehda (2-1) en déplacement. Du coup, les Bleus restent invaincus en 34 journées. Historique pour le club saoudien

A l’instar du champion de la Bundesliga allemande, le Bayern Leverkusen, le club saoudien est resté invaincu après 34 journées de championnat, ponctuées de 31 victoires et 3 matchs nuls. Lors de leur dernier match contre Al-Wehda, Kalidou Koulibaly et ses coéquipiers ont remporté leur énième succès en championnat (1-2). Une victoire qui permet aux Bleus de terminer la saison avec quatorze points d’avance sur leur dauphin, Al-Nassr (2e, 82 pts). Le club de Sadio Mané reste la deuxième meilleure attaque (100 buts) et la 5e meilleure défense avec 42 buts encaissés.

Lors de cette saison historien pour Al Hilal, Kalidou Koulibaly le capitaine des Lions de la Teranga a disputé 30 matchs pour 2 buts, 1 passe décisive. Le défenseur champion d’Afrique a récolté 5 cartons jaunes et zéro expulsion.

Quand à son compère Sadio Mané le pensionnaire d’Al Nassr, en plus de Laplace de dauphin du championnat, il est crédité de 13 buts en 32 apparitions en championnat pour 8 passes décisives et 6 cartons jaunes. Dans le podium figure Alioune Ahli d’Edouard Mendy, classé 3ème (65 pts) et qui disputera la Ligue des champions AFC. Le porteur des Lions a disputé 33 match avec son équipe.

Cristiano Ronaldo, joueur d’Al-Nassr, a également terminé la saison en beauté, contribuant à la victoire de son équipe contre Al-Ittihad (4-2) avec un doublé, portant son total à 35 buts et 11 passes décisives, ce qui fait de lui le meilleur buteur de la Saudi Pro League. Malgré la présence de N’Golo Kanté, mais l’absence de Karim Benzema, Al Ittihad a manqué l’opportunité de se qualifier pour la Ligue des champions d’Asie, un objectif atteint par Al-Taawon grâce à sa victoire contre Al-Ettifaq (1-0).

En bas du classement, quatre équipes luttaient pour le maintien. Al-Akhdoud a assuré sa place en première division en battant Al-Taee (2-0), qui descend en deuxième division. Abha est également relégué après sa défaite contre Al-Hazem (2-1), une équipe déjà condamnée depuis un moment.