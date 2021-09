« Nous avons décidé ainsi, après avoir pris le Président qui est actuellement avec nous, de dissoudre la constitution en vigueur , de dissoudre les institutions, de dissoudre le gouvernement, la fermeture des frontières terrestres et aériennes », a déclaré Colonel Mamady Doumbouya, commandant des forces spéciales. « Le dysfonctionnement des institutions républicaines, l’instrumentalisation de la justice , le piétinement des droits des citoyens, l’irrespect des principes démocratiques, la politisation à outrance de l’administration publique la gabegie financière, la pauvreté et la corruptions endémique ont amené l’armée républicaine de Guinée à travers le comité national de rassemblement et du développement à prendre ses responsabilités vis-à-vis du peuple souverain de Guinée et dans sa totalité », explique le Colonel. « Nous appelons nos frères d’arme à l’unité afin de répondre aux aspirations légitimes du peuple de Guinée. Nous invitons aussi chacun à ce qui le concerne de rester dans les casernes et de continuer leurs activités régaliennes », conclut-il.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy