En Syrie, les températures atteignent 40 à 45 degrés depuis trois mois. Et ce pays ravagé par dix ans de guerre n’a plus les infrastructures pour faire face à la chaleur et aux souffrances de la population, rapporte la radio télévision suise. Ainsi, dans la ville de Raqqa, au nord du pays, les températures atteignent 40 à 45 degrés depuis trois mois et même des records de chaleur ces dernières semaines. La température ressentie est de 55 degrés. La vie est devenue insupportable pour les habitantes et habitants de l’ancienne capitale du groupe État islamique, déjà meurtrie par le conflit.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy