XALIMANEWS- Le Président du Conseil Social Economique et Environnemental a réagi suite au rappel à Dieu de Serigne Atou Diagne. « Nous apprenons avec émoi la disparition de Serigne Atou Diagne, responsable moral des Hizbu Tarqqiyah et fervent disciple de Serigne Touba. Nous présentons nos condoléances attristées au Khalife Général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, à sa famille biologique et spirituelle et à toute la Ummah islamique, tout en priant pour qu’Allah l’Accueille, avec son Pardon et Sa Miséricorde dans le Paradis le plus élevé », a indiqué Idrissa Seck dans un communiqué parvenu à la rédaction de Xalima.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy