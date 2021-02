Wàcc nga, El Cheikhou OMAR FALL Koki, homme de foi, homme bien.

El Hadji Cheikhou Omar Fall, le LIANT de Koki.

Si tu m’avais dit, il y a quelques jours, quand tu allais prier pour le défunt maire Pape Diop,

Quand tu as modestement dit à ton chauffeur de s’arrêter pour me saluer,

Moi ton fils que tu as vu grandir, que c’était notre dernier dialogue,

Je serais resté plus longtemps à Koki pour encore puiser dans ton puits de sciences!

Tu m’as dit ce jour-là, que les biens matériels ne représentaient rien, qu’il ne fallait se dérober des obligations sociales.

Repère, maître éclairé, parole élégante, courtoisie sociale affinée, équilibre juste entre le temporel et le spirituel,

Maître de la parole élégante, diction et profondeur, tu étais l’intelligente fusion de la tradition et de la modernité !

Allah a repris sa créature et je m’incline mais tu me manques déjà !

Koki est en deuil, absolument endeuillé par ta mort si subite.

Tu as vécu utile et tu es resté fidèle à l’héritage de Mame El Hadji Makhtar Fall.

Tu as été le cordon ombilical entre les confréries, les familles et les générations.

Tu étais cultivé, véridique et fin dans ta pensée.

Tu étais sincère avec la mosquée, la foi et le travail.

Tu m’as donné la force et le courage de me battre sans complexe.

Tu m’a appris que le Dieu des Amériques est le Même que Celui de Koki;

Qu’il fallait rester et construire notre Koki.

Je n’oublierai jamais tes nombreuses leçons de motivations!

Je ne te remercierai jamais assez de m’avoir donné les ficelles pour ma vie.

Tu as été un père, un guide, un ami, un confident mais surtout une référence.

Père de famille sans pareil, tu as respecté tes ainé.es toute ta vie.

Tu m’as appris à faire le bien et m’as aidé à aimer les mosquées.

Tu m’as tendu la main pour m’éviter de m’égarer dans mes choix de vie.

Cheikhou, tu as servi Cheikhou Tijani, Seydi El Hadji Malick Sy (RTA),

El Hadji Makhtar Fall dans le respect de la Sunna du Prophète Mouhammad (PSL).

Ton vénéré oncle Seydi Abasse Sall sera fier de toi.

Je ne pleure pas Cheikhou, je prie comme tu me l’aurais recommandé mais,

Quelle belle voix récitera encore les prières de clôture des récitals de Coran ?

Quel esprit élégant dira encore la parole des chefs religieux?

Quel mobilisateur nous à nous occuper de la mosquée ?

Qui fera demain les prières du matin pour que la pluie vienne?

Qui m’aidera demain à faire les bonnes actions?

Qui, Dis-moi qui Cheikhou Omar Fall digne fils de Mame El Hadji Makhtar Fall ?

Alhamdulilhah, Inaalilaahi wa inaa Ileyhi Raajihuun,

D’Allah nous venons et vers Lui nous retournons !

El Cheikhou Omar Fall, érudit, honorable fils de Koki,

Paix à ton âme! Que le Paradis éternel soit ta demeure.

Ton fils, le petit-fils de ta marraine Fandour Kandji, ton élève!

Dr Massamba GUEYE, éploré !