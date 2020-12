J’ai personnellement connu et apprécié le saint homme, qui m’avait adopté. À chaque fois que je lui rendais visite, quelle que soit l’heure et malgré l’âge et un état de santé fragile, Serigne Abass Mbacké se levait péniblement pour me consacrer quelques minutes de discussion et surtout de prières.

