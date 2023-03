XALIMANEWS: Comme chaque 08 mars, la rédaction de xalima célèbre la femme en mettant en avant les Championnes méconnues par le grand public sénégalais.

Pour cette année, notre rédaction a choisi une dame dont sa bravoure, son dévouement, sa disponibilité, ses réalisations…sont chantés par toutes les personnes qui l’ont approchée. Il s’agit de Madame Aminata Diop Samb

Juriste d’affaire titulaire d’une maîtrise en droit des affaires et d’un Diplôme d’Etudes Spécialisées (DESS) de troisième cycle en droit bancaire obtenus à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar, Aminata Diop Samb est à la tête du Fonds de Développement et de Solidarité Municipale (FODEM) de la Ville de Dakar, depuis 2015. Elle a suivi plusieurs formations certifiantes en microfinance au Sénégal et en droit du Développement à l’organisation internationale de Droit du Développement (IDLO) A Rome en Italie.

Décrite comme une femme pieuse excellente par la méthode, la rectitude et la faculté de construire, sa bonne gestion est bien connue par les familles les plus diminuées des 19 communes de Dakar. Sereine, femme consciencieuse, les maires qui ont circulé devant elle ont été séduits par son bilan fort.

Elle connaît sa mission

Le FODEM a pour mission sociale d’appuyer les populations pauvres des 19 communes de la ville de Dakar. Depuis son arrivée en 2015, la Directrice Générale a mis la machine en marche. Il y’a quelques mois, dans sa politique de promouvoir l’entreprenariat des jeunes et de lutter contre le sous emploi, elle a procédé à la remise des kiosques multiservices et de convention de financement aux membres du RDSES (Regroupement des Diplômés sans emploi du RDSES ). Ainsi, l’on rapporte que des projets à son image, elle en a compté une pile.

En plus d’être à la tête du FODEM, elle assure également la tutelle de la Couveuse d’entreprise pour la Promotion de l’emploi par la Microfinance (CEPEM), une structure créée par la Ville de Dakar et dédiée à la formation en entrepreneuriat.

Discrète, dévouée, disponible, Aminata Samb Diop ne rechigne pas à la tâche. Elle allie discrétion et efficacité au quotidien pour la sérénité du FODEM. Elle est aussi la Vice Coordinatrice chargée du Développement et du Partenariat du Réseau des Acteurs et des Collectivités Territoriales pour l’Economie Sociale et Solidaire (RACTES).

Mme Samb a été applaudie par les maires Khalifa Sall, Soham El Wardini et Barthélémy Dias.

A la mairie de Dakar, les maires passent mais le FODEM et sa directrice restent. Aminata Diop Samb a eu à travailler avec 03 maires de Dakar de style différent: Khalifa Sall, Soham El Wardini et Barthélémy Dias (actuel maire )

“C’est une dame très professionnelle, travailleuse. Elle a le respect de tous les édiles. Elle est un vrai leader. A chaque fois où elle prend la parole, tout le monde écoute même le maire. Le FODEM aujourd’hui est en marche grâce à elle. La ville de Dakar a eu de la chance de l’avoir à la tête de ce grand projet », témoigne un Conseiller municipal proche des 03 maires.

Et de poursuivre: « Khalifa Sall, Soham El Wardini et le nouveau maire Barthélémy Dias respectent Mme Samb, de par l’immense travail abattu».

Le Fodem et Mme Samb n’ont pas d’appartenance politique.

La Directrice générale du FODEM joue dans un terrain miné par les politiques. Mais Aminata Samb Diop a toujours dicté sa loi face à la force et farce politique. «Elle ne connaît pas les partis politiques, elle connaît que les personnes qui sont dans le besoin. Sa bonne gestion est bien visible, tout le monde le sait », nous souffle le Conseiller municipale.

Pour lui, «il est rare de trouver une dirigeante comme elle. Si tout le monde était comme elle, le développement tant parlé sera enfin vécu »

Une femme qui mérite d’être connue, une référence pour la jeune génération

Aminata Samb Diop est une modèle et une source d’inspiration et d’espoir pour toutes les femmes, et notamment pour celles qui aspirent à une grande carrière demain. Dans un monde dominé par l’homme d’où les femmes DG sont rares, elle a réussi à s’imposer et sa voix est entendue. Elle à toujours été un au premier plan pour la cause féminine. Ce qui fait d’elle membre de plusieurs Associations de femmes qui luttent pour l’égalité du genre (Association Sénégalaise des Femmes Juristes du Sénégal) et Vice-Présidente de l’Association Sénégalaise des Femmes Diplômées des Universités (ASFDU) et également membre de l’Observatoire de Coopération Économique et Monétaire (OCEM).

Xalima 08 mars 2023

