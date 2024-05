LES FEMMES DANS LA NATION SÉNÉGALAISE (Par Madame Gaye)

La décolonialité genrée est habillée de vêtements coloniaux et accessoirisée d’un islam patriarcal, tout en revendiquant une africanité qui n’existe que dans l’imaginaire des hommes désireux de la mettre en œuvre.

Le gouvernement du plus jeune président de l’histoire du Sénégal semble déjà incarner une vision rétrograde des femmes.

L’élection de Bassirou Diomaye Diakhar Faye en tant que cinquième président du Sénégal semble avoir rétabli le statut du pays en tant que phare de la démocratie dans la région de l’Afrique de l’Ouest en proie aux coups d’État. Les Sénégalais espèrent que ce nouveau vent de changement apportera un changement de paradigme dans la gouvernance. Toutefois, le faible nombre de femmes au sein du nouveau gouvernement en amène plus d’un à se poser des questions : De quelle démocratie s’agit-il d’ailleurs ?

Le 24 mars, Faye a remporté le premier tour avec 54,28 % des voix. Il est resté en prison jusqu’à dix jours avant les élections, lorsque lui et Ousmane Sonko, le leader populiste de son parti, le PASTEF (Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité), ont bénéficié d’une loi d’amnistie de dernière minute de la part du président de l’époque, Macky Sall, qui a tenté de repousser les élections indéfiniment. Le 2 avril, M. Faye a prêté serment lors d’une élégante cérémonie à laquelle ont assisté de nombreux chefs d’État d’Afrique de l’Ouest. À 44 ans, M. Faye est le plus jeune président de l’histoire du Sénégal et, en tant que mandataire d’Ousmane Sonko, qui n’avait pas le droit de se présenter, il n’apporte aucune expérience de la fonction publique à la présidence.

Faye choisit Ousmane Sonko comme Premier ministre, qui, après des jours de suspense, dévoile le premier gouvernement comprenant 30 postes de secrétaires, dont seulement quatre femmes. Le ministère de la femme est supprimé et absorbé dans le nouveau ministère de la famille et des solidarités. De nombreuses personnes, en particulier les défenseurs des droits de la femme, se demandent si la « rupture » ou le changement radical promis par le parti du président Faye pendant la campagne ne signifie pas un mouvement rétrograde qui exclut les femmes des postes de responsabilité et les confine au foyer et à la famille. La sous-représentation des femmes est flagrante dans la première photo de groupe officielle du gouvernement, qui comprenait le président et le Premier ministre. Comme pour souligner leur présence, les femmes portant des vêtements traditionnels aux couleurs claires sont saupoudrées, comme de la poussière de lutin, sur la masse d’hommes vêtus de costumes européens noirs et bleu foncé.

Les féministes et les organisations de la société civile ont publié des déclarations dénonçant le faible nombre de femmes dans le gouvernement nouvellement formé et la suppression du ministère de la Femme. Elles se heurtent néanmoins à la réaction des fidèles du Pastef, qui affirment que les notions de parité et d’équité sont importées et que le choix des membres du gouvernement est fondé sur la compétence, et non sur le sexe. Les Sénégalais attendaient de voir si le président corrigerait ce premier coup porté aux femmes en nommant davantage de femmes à d’autres postes de direction importants dans les semaines à venir. Or, le 24 avril, les nominations de 17 directeurs d’agences nationales ne comprenaient que deux femmes. Jusqu’à présent, plus de 50 nominations ont été faites et seulement huit d’entre elles sont des femmes.

Pour les femmes, qui représentent 49,4 % de la population sénégalaise, ce changement est un retour en arrière, qui bafoue leurs droits acquis au cours d’années de lutte pour l’égalité dans ce pays hétéro-patriarcal à majorité musulmane. Les femmes sénégalaises se sont battues aux côtés des hommes pour maintenir la tradition démocratique du pays. Au cours des deux dernières années du régime de Macky Sall, de nombreuses femmes, en particulier des partisanes du PASTEF, ont été emprisonnées. Pourtant, lors de l’attribution des postes de direction au sein du gouvernement, elles sont négligées sous prétexte que la compétence l’emporte sur le sexe. Comme d’habitude, la compétence n’est invoquée que lorsqu’il s’agit de femmes. Le Sénégal et sa diaspora comptent de nombreuses femmes compétentes, y compris au sein du Pastef, qui auraient pu être mises à contribution pour une meilleure représentation et une plus grande équité. Le gouvernement de Macky Sall comptait huit femmes secrétaires.

Dans ses discours, le président Faye n’a mentionné les femmes qu’une seule fois, lorsqu’il a souligné l’urgence de « l’emploi pour les jeunes et les femmes », deux entités souvent mises dans le même sac, les femmes arrivant toujours en dernier. Le ministère de la femme était l’entité faîtière qui faisait comprendre aux femmes que leurs droits étaient importants et que l’État était déterminé à réduire les inégalités criantes entre les hommes et les femmes au sein de la société sénégalaise. Par l’intermédiaire du ministère de la Femme et de l’enfant, le Sénégal était un acteur de premier plan dans les efforts mondiaux en faveur de l’équité entre les sexes. La suppression de ce ministère ne fera qu’aggraver la situation déjà précaire des femmes au Sénégal. Le ministère du Développement Communautaire, de la Solidarité Nationale et de l’Équité est un autre ministère qui a été supprimé. La suppression du ministère de la Femme et la suppression des mots « femme » et « équité » dans le nouveau ministère de la Famille et de la Solidarité traduit une volonté délibérée de minorer l’importance des droits de la femme et de ne considérer son rôle qu’au sein de la famille. Dans le décret stipulant les dénominations du nouveau ministère de la Famille et de la Solidarité, la définition de la famille semble se réduire aux femmes et aux enfants.

En Afrique, l’État-nation est un modèle colonial dont les avantages ne sont accessibles qu’à quelques-uns et ne donnent pas à la majorité les moyens de se réaliser. Au Sénégal, les femmes sont en dehors de cette communauté imaginée. Elles sont « l’autre » dans le « nous », généralement considéré comme masculin. Les femmes ont des droits constitutionnels, mais elles ne sont pas traitées sur un pied d’égalité. Le féminicide, la violence sexuelle, le mariage des enfants et d’autres discriminations fondées sur le sexe sont monnaie courante dans le pays. Par exemple, le viol était un simple délit jusqu’en 2020, et même après qu’il soit devenu un crime punissable d’un minimum de 10 ans, les juges, qui sont en majorité des hommes, n’appliquent pas la loi dans son intégralité. Le Code de la famille, archaïque et sexiste, hérité de l’administration coloniale française, n’a pas été révisé pour refléter les progrès et les promesses de l’égalité des sexes. Les femmes n’ont toujours pas les pleins droits parentaux sur leurs enfants et ne peuvent voyager avec eux sans l’autorisation du père. La recherche de paternité n’est pas autorisée et les femmes doivent assumer la responsabilité de leurs enfants nés hors mariage si le père refuse de reconnaître la paternité. L’âge du mariage est de 16 ans pour les filles et de 18 ans pour les garçons.

Le Sénégal n’a toujours pas appliqué les conventions internationales relatives à l’égalité des sexes qu’il a signées, comme le protocole de Maputo, qui accorde aux femmes le droit à l’avortement. L’avortement est illégal au Sénégal, même en cas de viol ou d’inceste. Les femmes affichent des taux d’analphabétisme plus élevés en raison des facteurs cités plus haut qui les empêchent d’aller à l’école. Bien que sous Abdoulaye Wade, les femmes aient obtenu une loi sur la parité à l’Assemblée nationale, elles représentent toujours moins de 45 % de cette entité. Cette misogynie de l’État considère les femmes en dehors de l’entreprise démocratique et est au cœur de la subordination croissante des femmes au Sénégal.

Le Pastef a vendu au peuple sénégalais un programme de décolonisation des relations avec l’Occident, en particulier avec la France. Cependant, cette décolonialité est enveloppée de colonialité. La composition du nouveau gouvernement et la dissolution du ministère de la Femme augurent d’une régression des droits des femmes qui semble être une tendance dans la région. C’est le cas en Gambie, où l’islam et la culture sont instrumentalisés pour faire pression en faveur de l’abrogation d’une loi interdisant les mutilations génitales féminines. Au nom de la culture et de la religion, les droits des femmes sont de plus en plus érodés. Cette décolonialité genrée est habillée de vêtements coloniaux et accessoirisée d’un islam patriarcal, tout en revendiquant une africanité qui n’existe que dans l’imaginaire des hommes qui veulent la mettre en œuvre. Les accusations selon lesquelles les notions de parité et d’égalité des sexes sont des importations occidentales ignorent le rôle que les femmes sénégalaises ont joué dans les luttes anticoloniales et la manière dont les femmes africaines ont contribué à la décolonisation des connaissances.

La sous-représentation des femmes au sein du gouvernement et la suppression du ministère de la Femme ne rassurent pas ceux qui craignent que le mandat du président Faye soit un mandat salafiste avec des idées fondamentalistes sur le rôle et la place des femmes, alors que le Sénégal a une constitution laïque et que la cohabitation pacifique entre les musulmans et les chrétiens (principalement les catholiques) fait partie des fondements de sa solide démocratie. M. Faye a rendu visite aux chefs religieux des deux confessions. Il a également annoncé lors du Conseil des ministres du 17 avril qu’il avait créé un bureau des Affaires religieuses au sein de la présidence et qu’il donnerait la priorité à l’emploi de professeurs d’arabe. On ne sait pas si ce bureau des affaires religieuses s’adressera à toutes les religions ; toutefois, le fait de donner la priorité à l’arabe n’est pas un gage d’équité pour toutes les religions et minimise l’importance des langues locales. En outre, la création d’un bureau des affaires religieuses et la suppression du ministère de la Femme donnent le ton de cette présidence et indiquent où se situe la priorité. On peut se demander si les femmes sénégalaises devront bientôt adopter la burqa comme tenue vestimentaire imposée par l’État.

Fii, fàtte xaju fi (il est impossible d’oublier), le Premier ministre Ousmane Sonko a une relation problématique avec les femmes, et son accession au deuxième poste le plus élevé du gouvernement est un coup violent porté aux victimes d’agressions sexuelles. En 2021, il a été accusé de viol par Adji Raby Sarr, une jeune masseuse, allégations qu’il a démenties en accusant le régime de Macky Sall de comploter pour le disqualifier pour les élections de 2024. Cette affaire a plongé le Sénégal dans deux années de crise violente au cours desquelles au moins deux douzaines de personnes ont perdu la vie. Monsieur Sonko a refusé de se soumettre à un test ADN et n’a pas assisté au procès. Son chef d’accusation a finalement été réduit à la corruption de la jeunesse et il a été condamné à deux ans de prison, qu’il n’a jamais purgés. L’on ne peut pas oublier les propos misogynes et aberrants qu’il avait eu à l’égard de son accusatrice, en déclarant : « Si je devais violer, je ne violerais pas quelqu’un qui ressemble à une guenon affligée d’un AVC ».

Après l’élection de Faye, l’accusatrice de Sonko s’est réfugiée en Suisse. Dans une vidéo virale, on voit des loyalistes du Pastef dans le hall d’un hôtel genevois où Sarr aurait séjourné, interrogeant le personnel sur elle. On entend l’un d’eux dire au personnel de l’hôtel que Sarr est responsable de la mort de nombreuses personnes au Sénégal. Sonko, alors député, n’a jamais nié avoir violé un couvre-feu imposé par le Covid pour se rendre dans le salon de massage louche où travaillait Sarr et dont il était un client régulier. Il n’a jamais non plus porté plainte pour diffamation contre Adji Sarr.

Le manque de femmes au sein du gouvernement contraste avec les nombreuses femmes présentes dans la vie privée du président et du Premier ministre. Faye est le premier président de l’histoire du Sénégal à être polygame (il a deux femmes) ; selon la rumeur, le Premier ministre Ousmane Sonko en aurait trois. L’élection de M. Faye place la polygamie au premier plan des débats nationaux et internationaux. Les journaux nationaux et internationaux publient des photos de lui flanqué de ses deux épouses comme la nouvelle image d’un Sénégal en quête d’une africanité imaginée. Le lendemain de l’élection, un journaliste français a contacté la sociologue et féministe sénégalaise Fatou Sow Sarr sur X pour une interview sur la polygamie. La professeure a répondu : « La polygamie, la monogamie et la polyandrie sont des modèles matrimoniaux déterminés par l’histoire et la culture de chaque peuple. Aujourd’hui, ces modèles sont concurrencés par les mariages homosexuels ». Pressé par les critiques, Sow Sarr a ajouté : « Ma pensée profonde est que l’Occident n’a pas le droit légitime de juger nos cultures (africaines)». Sow Sarr a évité de s’engager de manière critique sur la polygamie en se détournant vers ce que Sokhna Sidibe et Amina Grace ont appelé la « panique sexuelle », l’homophobie étant endémique au Sénégal. Les déclarations de Sow Sarr passent sous silence les aspects abusifs de la polygamie et utilisent les cartes de la « culture » et de la « décolonisation » pour justifier la polygamie du président.

Bien entendu, nous ne voudrions pas que l’Occident fasse de la polygamie l’aspect unique de l’élection de Faye. Cependant, il ne s’agit pas de jouer à « vous faites pire que nous, et donc, nous sommes justifiés dans nos pratiques ». Les Africains doivent s’engager les uns avec les autres et ne pas faire de l’Occident leur interlocuteur. Au Sénégal, la polygamie a été corrompue et transformée en une pratique de collecte de femmes. Ce qui est pratiqué au Sénégal est la polygynie parce que les femmes n’ont pas le droit d’avoir plusieurs maris.

En Afrique comme dans l’Islam, la polygamie n’était pas destinée à l’épanouissement sexuel de l’homme. Historiquement, en Afrique, elle permettait aux familles aisées d’avoir plus d’enfants pour disposer de la main-d’œuvre nécessaire à l’agriculture et à d’autres activités. Dans l’islam, la polygamie vise à protéger les veuves et les orphelins démunis. Le prophète Mohamed était monogame jusqu’à la mort de sa première épouse, Khadija. À l’exception d’Ayisha, toutes ses autres épouses étaient des veuves ou des divorcées. En outre, dans l’islam, le verset qui autorise la polygamie avertit que si un homme ne peut pas aimer et traiter ses femmes de manière égale à tous les niveaux, la monogamie est la meilleure solution.

Aujourd’hui, la polygamie est à la mode au Sénégal et représente 35% des mariages contre 17% dans les années 1970. C’est un marqueur de la masculinité patriarcale où les hommes qui ont plus d’une femme sont perçus comme courageux et appelés góor dëgg (de vrais hommes). Guy Marius Sagna, membre de la coalition de Sonko et Faye, qui était jusqu’à récemment chrétien, s’est converti à l’islam et a épousé une deuxième femme, imposant ainsi la polygamie à sa première femme. Il a été félicité pour sa force de caractère. Les hommes épousent des femmes plus jeunes en tant que deuxième, troisième ou quatrième épouse, rassemblant ainsi plusieurs archétypes de femmes. Par exemple, la première épouse du président Faye porte le hijab, a la peau plus foncée et est considérée comme pieuse et humble. En revanche, la seconde épouse porte une perruque, a la peau plus claire et est représentée comme une femme joviale, très présente sur les réseaux sociaux.

La polygamie est répandue dans les zones urbaines où les femmes éduquées préfèrent un mariage polygame parce qu’il leur offre plus de temps et de flexibilité. Elles préfèrent partager leur mari avec d’autres femmes parce qu’elles n’ont pas à s’occuper exclusivement de lui. On peut se demander s’il s’agit là d’un choix naturel, étant donné qu’au Sénégal, le mariage est encore considéré comme l’accomplissement ultime pour une femme et un symbole de respectabilité sociale. Les hommes épousent souvent des femmes plus jeunes, ce qui laisse aux femmes de leur groupe d’âge moins de choix quant à la personne à épouser. En raison des taux de chômage élevés, de nombreux hommes en âge de se marier n’ont pas les moyens d’assumer les responsabilités financières d’un mariage. Les femmes qui sont socialement pressées de se marier se tournent vers des hommes déjà mariés. En outre, en raison du regard de la société et de sa réprobation de l’activité sexuelle féminine en dehors du mariage, de nombreuses femmes contractent des mariages polygames pour valider leur vie sexuelle.

Telle qu’elle est pratiquée au Sénégal, la polygamie est imposée aux femmes à qui l’on fait croire qu’il y a plus de femmes que d’hommes, alors que le récent recensement montre le contraire. On leur dit aussi qu’un homme bon doit être partagé. Les hommes utilisent la polygamie comme une arme pour imposer leur volonté à leurs femmes, menaçant d’en épouser une autre si celle-ci ne répond pas à leurs exigences patriarcales. Bien que les couples puissent choisir entre la monogamie et la polygamie, cette dernière est la solution par défaut s’ils ne parviennent pas à se mettre d’accord. Les hommes utilisent l’excuse qu’ils sont autorisés à épouser plus d’une femme pour justifier leur infidélité, et les femmes sont résignées à l’idée qu’elles finiront par partager leur mari et donc à accepte leur infidélité. Il existe également la pratique du takku suuf (mariage clandestin), dans laquelle les hommes se marient sans publicité ni reconnaissance officielle.

La polygamie est abusive pour les premières épouses, qui sont souvent forcées de prendre une retraite romantique et parfois sexuelle pendant que le mari entame une romance avec la nouvelle épouse. Dans l’une des photos de campagne, la première femme du futur président est montrée en train de le voir n’avoir d’yeux que pour la seconde femme, son ancienne étudiante qu’il a épousée un mois avant d’aller en prison. En cas de conflit dans le mariage, la plupart des hommes choisissent la polygamie plutôt que le divorce, abandonnant émotionnellement et parfois financièrement leur première femme. Pour les manipuler afin qu’elles se résignent à leur abandon émotionnel et romantique, les premières épouses reçoivent le titre d’aawo-yaay (première femme-mère), les reléguant au rôle d’égalisatrice, celle qui doit materner tout le monde, y compris le mari et son nouveau trophée. Sur les photos de l’intronisation, le président et la seconde épouse portent des vêtements européens aux couleurs coordonnées. En revanche, habillée en vêtements traditionnels, la première épouse apparaît comme la figure féminine parentale.

La polygamie monte les femmes les unes contre les autres. Par le biais du concept de defante (compétition), leur travail physique, émotionnel, économique, sexuel et reproductif est exploité dans un jeu hypocrite d’attrape-nigauds qui ne profite qu’au mari et à sa famille. Les coépouses utilisent la notion de jonge pour se surpasser les unes les autres afin de satisfaire le mari et de contraindre sa famille à avoir ce dernier de leur côté. L’opinion populaire du pays reproche à la seconde épouse de Faye d’être présente sur les médias sociaux et d’en faire trop lorsqu’elle a plié le genou, signe de respect et de dévotion, pour féliciter le président nouvellement élu. La première épouse est dépeinte comme ayant de la classe et transmet un sentiment d’ancrage et de sérénité.

Selon le récent rapport de l’Agence nationale des statistiques et de la démographie, la polygamie appauvrit les familles. Il indique que 46,49 % des familles polygames vivent dans la pauvreté, contre 36,3 % des familles monogames. En outre, les femmes dépensent beaucoup d’argent et de temps dans des guerres surnaturelles avec l’aide de charlatans. Elles se font du mal physiquement et émotionnellement, et leurs enfants sont également victimes de ces conflits. Il est intéressant de noter qu’au moment où la polygamie de Faye faisait l’objet d’une couverture médiatique, l’histoire tragique d’un éleveur de 25 ans qui avait tué sa deuxième femme, âgée de 16 ans, et brûlé son corps, faisait également la une des journaux. Même ceux qui n’en ont pas les moyens pratiquent désormais la polygamie. Le fait d’avoir un polygame à la tête de l’État institutionnalisera cette pratique.

Comme pour confirmer que les femmes ne sont bonnes qu’à la maison, les femmes du président qui étaient bien présentes durant la campagne électorale, ont disparu de la vie publique. Le président voyage seul. Reste à savoir si elles déclareront des programmes d’actions sociales à l’image des précédentes premières dames. La crainte que la présidence de M. Faye n’incarne une vision rétrograde des femmes est telle qu’un groupe représentant plus de 1000 femmes sénégalaises souhaite rencontrer le président afin de le presser sur ces questions et de lui faire comprendre que les femmes ont beaucoup à apporter à la gestion du pays.

Marame Gueye est féministe, Professeure titulaire en littérature africaine et sa diaspora à East Carolina Université.