Selon des sources de l’observateur, le silence de Macky Sall traduit une certaine exaspération du chef de l’Etat. Des confidences rapportées par des proches du président, il serait hors de question que le premier magistrat du pays, actuellement à New-York pour les besoins du sommet des Nations Unies, protège qui que ce soit dans cette affaire qui a fini d’eclabousser l’honorabilite des institutions et de la diplomatie sénégalaise. » il faut tirer cette affaire au claire. Il faut que l’assemblée nationale et la justice fasse son travail », aurait déclaré le chef de l’Etat aux premières heures de cette affaire. Une très » vive » réaction qui aurait accéléré la procédure interne à l’hémicycle avec la convocation et l’audition de l’un des députés incriminés- l’autre étant en voyage par le président Moustapha Niass, en présence du président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, Aymerou Guingue. » je connais bien Condé, mais nous n’avons pas de relation très amicales. C’est à travers mon ami et frère Sadio Dansokho, député durant la 12eme législature de 2012, que je l’ai connu » confiait le député Mamadou Sall.

