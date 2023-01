Il y a un peu plus de 30 ans, cette bonne dame nommée Penda Mbow, une éminente intellectuelle était mon professeur à l’UCAD. En 2ème année d’Histoire. Combative et tranchée dans ses positions (féministes et progressistes) elle ne se laissait pas faire. Une grande admiration lui était vouée par certains d’entre nous surtout au cours de débats intellectuels autour des questions d’actualité au campus universitaire et dans les cercles restreints de l’intelligentsia sénégalaise. Sa culture générale, sa pertinence, son éloquence et sa franchise désarçonnaient pour ne pas dire dérangeaient beaucoup.

Hier, je suis tombé sur une coupure de presse rapportant un de ses entretiens où la fameuse question du 3ème mandat est revenue. Jugez-en vous même.

« Commentant ces récentes sorties des intellectuels sénégalais dans Objection sur Sud Fm, l’historienne et ancienne ministre de la culture, Penda Mbow, a exprimé son « intime conviction ». Selon elle, le président Sall, dont elle est très proche, a un attachement profond à la stabilité du pays. « J’ai l’intime conviction que le président Macky Sall n’ira jamais à l’encontre du peuple sénégalais et des intérêts du pays. J’ai la conviction qu’avant de faire quoi que ce soit, il va discuter avec les icônes de ce pays. Il se soucie de la préservation de la stabilité de ce pays », a-t-elle déclaré. A l’en croire, aucune décision ne sera prise par le leader de Benno Bokk Yakaar, sans qu’elle ne soit au préalable discutée « les grands leaders, médiateurs et régulateurs sociaux ». A l’issue de ces discussions, poursuit-elle, « il (le président Sall) prendra sa décision » sans pression de quelque bord que ce soit. « Ceux qui le défendent sont là, mais c’est lui qui a la responsabilité historique. C’est lui (Macky Sall) qui sera demain jugé au tribunal de l’histoire. Je ne crois pas qu’il va suivre un camp ou l’autre (pour ou contre le 3e mandat) mais il va suivre les intérêts du Sénégal », insiste Penda Mbow. «

Je n’en reviens toujours pas. Dans le clair-obscur, on ne peut pas faire mieux. La même Penda Mbow qui n’avait pas hésité à user de son franc-parler pour intimer au président Abdoulaye Wade en 2011 de ne pas briguer un 3ème mandat, nous parle aujourd’hui de consultation et de décision pour le président Macky Sall. La même Penda Mbow qui avait dit de Wade à l’époque « Liguéye bo guiss amna retraite » nous sert ce language mitigé. Surtout qu’aujourd’hui en 2023, nous sommes sous l’égide d’une Constitution qui a clairement définie l’impossibilité d’un 3ème mandat dans son article 27.

Désolé mon cher professeur. Malgré tout le respect que je vous dois et vous reconnaît, votre intime conviction n’en est pas une. Le faux-fuyant et l’ambiguïté de votre position sur cette question fondamentale du 3ème mandant est non seulement décevante mais aussi insultante à la limite. Certes de la chaumière au château, on réfléchit différemment. Votre proximité actuelle d’avec le pouvoir explique peut-être votre éloignement des causes justes de la Plèbe des gorgorlous. Qui sait? Mais soyez sûr que la majorité n’est pas dupe. Les Sénégalais savent et voient tout. Même la langue de bois.

Pour votre enseigne et édification, le président Macky Sall sur cette question n’a aucune décision à prendre. Il a plutôt une obligation. Celle de se soumettre à loi.