XALIMANEWS-Le Fonds National de la Microfinance (Fonamif) a récemment organisé une cérémonie de remise de financements et de subventions dans le but de soutenir le développement économique de la région de Ziguinchor et de promouvoir les activités génératrices de revenus portées par les acteurs locaux.

Au cours de cet événement, une enveloppe de 385 millions a été allouée, dont 335 millions en subventions et matériel pour les acteurs de développement. Plus précisément, 219 millions de financements ont été accordés par le Fonamif, 26 millions provenaient de l’intervention du Promise, et 62 millions ont été distribués via la Plasepri.

En conséquence, la région de Ziguinchor a reçu un montant total de 692 millions du Ministère de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire, couvrant la période de novembre 2022 à octobre 2023.

Victorine Ndeye qui se réjouit de ce résultat affirme : «ceci est l’aboutissement de plusieurs initiatives pris depuis mon arrivée à la tête de ce département ministériel, fruit d’un partenariat solide entre divers acteurs du développement local, l’administration territoriale et le ministère de la microfinance et de l’économie sociale et solidaire. A ce titre je peux valablement dire ici, que nous avons tenu parole pour la région de Ziguinchor et pour toutes les régions de la zone Sud et Sud Est». Puis elle ajoute : «je voudrais rappeler, qu’il y a de cela 11 mois, j’avais lancé la quinzaine de l’Economie sociale et solidaire. A cette occasion un engagement de financement d’un montant de 1 milliard de nos francs a été pris en faveur des régions du sud et du sud-est».