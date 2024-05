Drame à Pikine : Un jeune tué par son grand-frère pour avoir critiqué Eumeu Séne

XALIMANEWS-Une dispute violente sur fond de discussion sur les performances du lutteur pikinois Eumeu Sène a tragiquement dégénéré en meurtre, avec l’utilisation d’une paire de ciseaux, au sein d’une famille du quartier Gazelle, à Pikine, en banlieue de Dakar.

Après le combat de lutte entre Sa Thiès (Guédiawaye) et Eumeu Sène (Pikine), qui a vu la victoire nette de ce dernier, les commentaires ont fusé dans les fiefs respectifs des deux lutteurs.

Dans leur salon familial à Pikine, les frères A. F., 20 ans, mécanicien, et F. F., 18 ans, ont regardé le débat télévisé après le combat entre Eumeu Sène et Sa Thiès. Une dispute éclate entre eux lorsque F. F. critique vivement le leader de l’écurie Tay Shinger malgré sa victoire. Piqué au vif, A. F. réplique avec véhémence, provoquant une altercation physique. Au cours de la confrontation, relate le quotidien L’Observateur, A. F. saisit une paire de ciseaux et poignarde violemment son frère cadet au cou.

La famille intervient pour secourir F. F. et tente de l’emmener à l’hôpital, mais il succombe à ses blessures sur place. Paniqué, informe le le journal, l’aîné tente de fuir mais est arrêté par ses proches qui alertent la police. A. F. est placé en garde à vue et devrait être déféré au parquet pour meurtre ou homicide volontaire avec usage d’arme blanche.

L’arme du crime a été retrouvée et mise sous scellé. Une reconstitution des événements a eu lieu sous la supervision de l’adjoint du commissaire de police, avec une présence policière renforcée pour garantir le bon déroulement de la procédure.