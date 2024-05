Top départ pour le BRT : Le bus électrique entame son premier voyage commercial

XALIMANEWS- Ce mercredi matin, l’affluence est bien visible à Guédiawaye, précisément à Gadaye, dans le temple du nouveau Bus Rapid Transit (BRT). Dans les lieux, un grand parc bien aménagé avec des dizaines de bus bien visibles. L’ambiance est à son comble. Pour cause, le BRT offre son premier trajet commercial aux usagers, en présence du ministre des Transports, El Hadji Malick Ndiaye.

Il arrive sur les lieux, accompagné d’une forte délégation dont le maires Ahmed Aïdara et Khadija Mahecor Diouf. Une visite guidée des responsables du parc a permis aux autorités et aux journalistes de cerner, de près, quelques paramètres de ce joyau, tant attendu par les populations de Guédiawaye. Ces dernières sont, déjà, massées le long de la route, au niveau des arrêts, guettant impatiemment le départ imminent pour un premier voyage qu’elles ne comptent manquer. C’est le cas de Astelle, rencontrée à quelques encablures. Elle habite Gadaye, la mythique « D’habitude je pars très tôt mais aujourd’hui, j’ai décidé d’attendre le bus pour tester ce voyage et me rassurer en même temps que je peux désormais compter sur ce transport. En tout cas, c’est un espoir », a t-elle confié.

Pour sa part, Khadija Mahécor Diouf, la mairesse de Golf Sud, présente sur les lieux, est convaincue que le BRT est une grosse opportunité pour les communes de Guédiawaye et Golf Sud, notamment au regard des enjeux qui entourent le développement locale.

Selon le ministre El Hadji Malick Ndiaye, les navettes du BRT seront bien encadrées, particulièrement en ce qui concerne l’entretien des bus. Ce dernier aspect est, pour lui, non négociable et devrait garantir, en même temps, la viabilité du projet.

En moins de 15 minutes, les derniers réglages ont permis de lancer, officiellement, le trajet Guédiawaye-Petersen. Deux bus sont d’abord empruntés par les autorités et quelques journalistes en direction du . Les autres ont suivi.