Ce Dimanche 28 Mai 2023, Me Khoureychi Ba a été interviewé par un reporter de Buur News qui lui demandait quels délits son client Ousmane Sonko a pu commettre pour avoir été interpellé par la BIP et le GIGN, et assigné de force à résidence ?

L’avocat lui a répondu que Ousmane Sonko s’est rendu coupable du délit très grave d’excès de popularité. Mais que le seul problème que ses avocats ont, c’est qu’ils peinent à identifier l’article en question dans le code pénal.

Après quelques investigations, nous avons été en mesure d’identifier l’article du code pénal dont il s’agit. C’est une version du code pénal quel seuls les procureurs de Mr Macky Sall, son ministre de l’intérieur, ainsi que ses juges alliés à l’APR/BBY possèdent. Dans cette version spéciale du code pénal figure l’article suivant :

Article MS2024

Sera puni de la déchéance des droits les plus élémentaires pour un citoyen, du droit de procéder à des caravanes, du droit de tenir des meetings politiques, du droit de procéder à des marches pacifiques, du droit de voyager hors du Sénégal, du droit d’effectuer des visites de proximité, du droit de sortir librement de son quartier, du droit de choisir ses itinéraires quand il se déplace, du droit d’aller rendre visite à des élus locaux, du droit de se déplacer avec un cortège de véhicules, du droit de résister à l’oppression, du droit d’ester en justice quand il a subi un préjudice, tout homme politique :

** Dont l’ascension est trop fulgurante

** Qui s’avère être bien plus populaire que le président en exercice

** Que les sondages ne cessent de donner gagnant contre le président sortant ou contre tout dauphin

** Qui s’avère être plus compétent et bien plus courageux que le président en exercice

** Qui refuse toute compromission avec le président en exercice

** Qui présente une déclaration de patrimoine contre laquelle il n’y a rien à redire

** Qui promet de procéder à une réédition des comptes sans complaisance une fois élu

** Qui promet de restituer au Sénégal la souveraineté sur ses ressources naturelles

** Qui s’engage à renégocier les contrats léonins signés avec les puissances étrangères

Outre la déchéance des droits énumérés ci-avant, toutes les personnes qui contribuent à l’ascension dudit homme politique seront criminalisées, les membres de son parti seront traqués et emprisonnés, les activistes qui le soutiennent seront pourchassés et emprisonnés, les sympathisants qui manifestent en son soutien seront canardés à balles réelles par des FDS et des Nervis, ses véhicules seront détruits à toute occasion, les télévisions qui montrent les exactions sur ses militants seront suspendues par le CNRA ou poursuivis par le fisc, les journalistes qui donnent des informations à son avantage seront persécutés ou emprisonnés, les réseaux sociaux qui donnent une bonne image de lui seront censurés.

MS-2024 fait probablement référence à Macky Sall 2024. A noter que cet article a été glissé après 2019 dans les exemplaires à tirage limité du code pénal distribués aux magistrats à la solde. Il s’agit d’un article taillé sur mesure pour permettre à Mr Sall de forcer un 3ème mandat, et d’écarter celui dont la popularité lui est insupportable. Me Khoureychi Ba avait donc raison.

Il sera difficile d’arrêter la mer avec ses bras. Et même à supposer qu’il y arrive à l’issue d’un bain de sang d’ici 2024, comment le commanditaire de cet article du code pénal compte-t-il gouverner pendant 5 ans un pays où il est devenu le plus impopulaire et le plus honni des sénégalais ?

Boubacar SALL

