« Le constat est amer et peu honorable pour le Sénégal et de ses dignes fils car placé parmi les pays les plus pauvres et très endettés du monde. Le Sénégal n’est pas le pays dont nous avons toujours rêvé et il n’est pas encore à la hauteur de son potentiel. Nous avons réussi à régler les problèmes de santé, bref à la modernisation du système de santé. Au plan de l’éducation, nous n’avons pas réussi à atteindre l’accès universel à l’école et de faire bénéficier aux élèves un enseignement de qualité ».

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy