‘Il semble qu’ils ont financé la campagne de Macky Sall. Ils l’ont renforcé même si je ne peux pas l’attester. C’est une information que j’ai reçue, mais que je ne peux pas vérifier’, affirmait, jeudi matin, le président du Conseil régional, Abdoulaye Dramé. Mais, un ‘Modou Modou’ vivant au #Congo et présent actuellement au Sénégal qui avoue, lui-même, avoir cotisé, a déclaré, dans l’après-midi du même jour, au détour d’une conversation informelle, que des compatriotes vivant en Afrique centrale ont bel et bien mis la main à la poche, chacun, selon ses moyens, pour financer la campagne électorale de Macky Sall. ‘Certains ont donné un million, d’autres plus et d’autres moins’, révèle notre interlocuteur. Apparemment bien au fait de la chose, il ajoute que les ‘Congolais’ de Brazzaville ont offert au rival de Wade la bagatelle de #70millions. Un ressortissant de Bokidiawé, l’équivalent d’un Bocar Samba Dièye au Congo, a casqué, à lui seul, #32millions de francs, nous informe ce Sénégalais qui, vu son accent congolais, doit avoir duré dans cette partie de l’Afrique centrale.

