Léopold Sédar Senghor et Macky Sall ont conquis leurs bases respectives, à des élections, avant de devenir président de la République. Me Abdoulaye Wade n’a jamais dirigé la mairie de Kébémer, mais le Pds, avant son élection en 2000, a gagné plusieurs fois dans de grandes circonscriptions. Seul Abdou Diouf, un chef d’Etat nommé par la magie de l’article 35 et non élu, a réussi à contourner la base avant d’accéder au plus haut destin.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy