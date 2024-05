Etats-Unis : Joe Biden accueille le président du Kenya William Ruto mercredi et jeudi, pour la première visite d’un dirigeant africain à Washington depuis 2008

XALIMANEWS-Joe Biden accueille à la Maison Blanche le président du Kenya, William Ruto, lors d’une rencontre stratégique prévue mercredi et jeudi, a rapporté France24.

Cette visite marque un événement historique, étant la première visite d’État d’un dirigeant africain à Washington depuis 2008. Aucun dirigeant africain n’avait plus visité Washington pour une visite d’État pendant cette longue période. Selon F24, Joe Biden accorde donc une grande importance à sa relation avec William Ruto du Kenya, qu’il accueille à la Maison Blanche les 22 et 23 mai. Le président américain voit le Kenya comme un allié crucial sur un continent où la politique est agitée et où la Chine et la Russie cherchent à étendre leur influence. Après leur rencontre le mercredi à 16 h locales, Biden et Ruto ont participé à une table ronde sur l’innovation avec des chefs d’entreprise, en prélude à la visite d’État prévue jeudi, marquée par le faste protocolaire de la Maison Blanche.

Selon toujours le média français, les États-Unis entendent renforcer leur partenariat avec le Kenya pour aborder ensemble les défis sécuritaires et politiques, notamment en Haïti, tout en s’engageant à contrer les influences concurrentes de la Chine et de la Russie sur le continent africain.