Fête de l’indépendance : Kalidou Koulibaly adresse ses voeux au peuple sénégalais

XALIMANEWS-Le capitaine des Lions de la Teranga Kalidou Koulibaly, en ce jour de fête de l’indépendance du Sénégal, s’est fendu d’un message sur ses sérieux sociaux pour formuler des voeux à l’endroit du peuple sénégalais.

« Chers compatriotes sénégalais, Je vous adresse mes vœux les plus sincères à l’occasion de la célébration de la fête de l’indépendance.

Que notre cher pays continue de rayonner, de prospérer et de vivre en toute sérénité.

Que notre peuple demeure uni, heureux et solidaires, et qu’il continue d’inspirer tous ceux qui l’observent. Vive le Sénégal ! Un peuple, un but, une foi « . Peut-on lire.