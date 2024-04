Football-Ranking FIFA : le Sénégal reste 17ème mondial, l’Argentine solide au fauteuil, la France conserve la place de dauphin

XALIMANEWS-Ce jeudi, la FIFA vient de dévoiler son premier classement pour l’année 2024. L’Argentine reste solide à la première place. La France s’adjuge la seconde place. En Afrique, Les Lions de la Teranga victorieux de leurs deux sorties en cette trêve internationale de mars restent deuxième nation du continent et conservent leur 17ème place mondiale.

La sélection de l’Argentine, championne du monde, reste solidement installée à la première place. La France, malgré sa défaite contre l’Allemagne à Lyon à l’occasion de la trêve internationale de mars, la conserve sa deuxième place, devant la Belgique.

En Afrique, pas de changement. Le Maroc est la première nation, suivi du Sénégal qui reste 17ème mondiale. Les Lions qui ont remporté leurs deux dernières sorties devant le Gabon (3-0) et le Bénin (1-0) sont suivis par le Nigéria (30e). Derrière ce trio, viennent l’Egypte (37e) et la Côte d’Ivoire (38e). Le Mali a justement gagné trois places (47ème à 44ème) grâce à ce succès de prestige, qui faisait suite à sa victoire 2-0 contre la Mauritanie quelques jours plus tôt. Les Comores ont réalisé une très belle progression, passant de la 121e à la 117ème place. Cependant, pas de changement de position dans le top 20 africain.