Football-Afrique du Sud : Luke Fleurs, joueur de Kaiser Chiefs, tué par balle

XALIMANEWS-Luke Fleurs, joueur des Kaizer Chiefs, est décédé cette nuit après avoir reçu une balle dans la poitrine, rapporte Footmercato.

Selon le média français, le Sud-africain a été abattu lors d’un vol à main armé dans une station-service de Johannesburg, mais les assaillants ont pris la fuite. Zizi Kodwa, le ministre sud-africain des sports s’est dit « attristé qu’une autre vie ait été interrompue par un crime violent ». Sa fédération a également tenu à lui adresser un hommage.

SAFA saddened by the passing of Kaizer Chiefs player Luke Fleurshttps://t.co/IB8KATSn97 — SAFA.net (@SAFA_net) April 4, 2024

« C’est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons que le joueur des Kaizer Chiefs, Luke Fleurs, a tragiquement perdu la vie hier soir lors d’un détournement d’avion à Johannesburg. Nos pensées et nos prières accompagnent sa famille et ses amis en ces moments difficiles. Le SAPS s’occupe de l’affaire et de plus amples détails seront communiqués en temps utile», ont déclaré les Kaizer Chiefs ce jeudi matin. Pour rappel, Le joueur de 24 ans avait joué lors des derniers JO à Tokyo en 2021.