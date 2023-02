Le club de D7 n’a pas attendu longtemps pour réagir et a annoncé dès mercredi la fin du contrat (courte durée) de David Goodwillie. « Nous pouvons confirmer que David Goodwillie a quitté le club. En tant que club, nous avons toujours cherché une seconde chance et avons participé à la réhabilitation de nombreux joueurs et membres du personnel tout au long de ce parcours, nous avons toujours donné aux gens une chance d’améliorer leur vie et trouver du soutien dans cette entreprise. Lorsque David Goodwillie a été proposé au club, la même logique a été appliquée. Mais dans ce cas, il est clair qu’il s’agissait d’un faux-pas important et notre vérification aurait dû être d’un niveau beaucoup plus élevée. » A estimé The Boro via un communiqué.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy