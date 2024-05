Football-Arabie Saoudite/D2 : grâce à un doublé de Mbaye Diagne, Al Quadisiya rejoint l’Élite

XALIMANEWS-Ce lundi dans le cadre de la 31e journée de la 31e journée de la D2 saoudienne, Al Quadisiya de Khobar grâce à à son nul en déplacement face à Al Ohod (2-2), avec un doublé de l’international sénégalais de Mbaye Diagne , monte en première division. Leader avec 10 points d’avance sur son dauphin, la formation basée à Khobar est assurée de terminer dans les 3 premiers.

Avec une avance de dix points sur son concurrent le plus proche, Al-Kholood, le club basé à Khobar est désormais assuré de terminer parmi les trois premiers du championnat, garantissant ainsi sa promotion. Cette réussite est un jalon important pour Al-Qadisiya, qui vient de franchir avec succès la première étape de son projet. Maintenant, le club doit se concentrer sur la préparation de la saison 2024/2025 avec une ambition renouvelée.

Cette saison, Al-Qadisiya s’est considérablement renforcé pour son retour en Saudi Pro League, accueillant des joueurs venus des championnats européens, tels que Mbaye Diagne (Fatih Kargümrük), Joel Robles (Leeds United), Max Power (Wigan) et Alexander Hack (Mayence). En plus de ces acquisitions, le club a également attiré des éléments habitués au sommet du classement en Arabie saoudite. Avec ce beau monde, ‘a formation du Lion de la Teranga va rejoindre la Saudi Pro League et côtoyer les cadors del’Elite du football saoudien.

La première saison Mbaye Diagne en Arabie saoudite est une réussite. Car en plus de faire monter son équipe, le vice-champion d’Afrique 2019 est crédité de 21 buts en 19 matchs pour 3 passes décisives. Il fallait le faire.

Classement