Selon Footmercato, l’information a été donnée par son agent à l’Associated Press. Alors qu’il avait 82 ans et qu’il multipliait de plus en plus les visites à l’hôpital (récemment opéré d’une tumeur au colon), l’ancien buteur de Santos a cette fois rendu son dernier souffle. Edson Arantes do Nascimento était un mythe et l’idole de toute un peuple. Né le 23 octobre 1940 à Três Corações dans l’état de Minas Gerais au sud du Brésil, Pelé, crédité de 3 Coupes du monde (1958-1962-1970), a éclaboussé l’édition Mexico 70 de son talent. Avec sa disparition, le Brésil perd son Roi.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy