D’après Footmercato reprenant le journal allemand Sport 1, la direction du club phare de la Bavière craint que la fracture de la diaphyse au tibia droit l’éloigne des terrains plus longtemps que prévu. Alors que des proches de Manuel Neuer, après son operation, ont affirmé que ce dernier ferait tout pour revenir au plus vite et si possible cette saison, les décideurs bavarois craignent qu’une récupération trop rapide augmente les risques de rechute, rapporte le média français. Pour parer à tout inconvénient, le Bayern Munich n’a pas attendu pour se lancer à l’assaut d’un nouveau numéro un afin de préparer le moyen long terme. Pour le moment, la formation championne d’Allemagne doute d’un retour de Neuer, encore plus sur l’état dans lequel il reviendra selon le média allemand.

