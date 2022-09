Après 4 journees d’insuccès, le Rekordmeister a enfin renoué avec le succès. Les Bavarois, conduits par un excellent Musiala, buteur (17e, 2-0) et double passeur décisif pour Leroy Sané (3e, 1-0) et Sadio Mané (39e, 3-0), a dompté le Bayern Leverkusen (4-0). Thomas Muller, passeur sur le but de Musiala, a parachevé le succès du Bayern à la 84ème minute. Du coup, les champions en titre renouent avec le succès, dans une partie où le Ballon d’Or africain 2022, Sadio Mané, a livré une belle copie ponctuée d’une quatrième réalisation personnelle en championnat. Grâce à ce succès bienvenu, le Bayern reprend provisoirement la place de dauphin (2e, 15 pts), derrière l’étonnant leader Fribourg (1er, 17 pts) et devant Dortmund (3e, 15 pts) et Fribourg (4e, 14 pts).

