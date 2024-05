Football-Cameroun : Samuel Eto’o a remanié le staff des Lions Indomptables et désigné Martin Ndtoungou Mpile comme sélectionneur par intérim

XALIMANEWS-Marc Brys n’est plus le sélectionneur des Lions Indomptables. Ce mardi, la Fecafoot a annoncé la nomination d’un nouveau staff remanié.

Suite à une vive altercation ce mardi matin entre Samuel Eto’o et le sélectionneur Marc Brys, des changements ont été apportés au sein du staff des Lions Indomptables lors du Comité d’Urgence. La Fecafoot a décidé de suspendre Marc Brys et de nommer Martin Ndtoungou Mpile en tant qu’entraîneur par intérim des Lions Indomptables, a rapporté le site Actucameroun. David Pagou a été désigné comme sélectionneur adjoint et Narcisse Tinkeu comme préparateur physique par intérim.