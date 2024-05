Football-Éliminatoires Mondial 2026/Zone Afrique : adversaire du Sénégal ce 6 juin, la RD Congo débute sa préparation ce jeudi à Rabat

La République Démocratique du Congo (RDC) débutera sa préparation pour ses deux prochains, contre le Sénégal (6 juin) et le Togo (9 juin), ce jeudi.

Pour ces deux prochains matchs très cruciaux, comptant pour les Éliminatoires du Mondial 2026 face au Sénégal en déplacement (le 06 juin) et le Togo à domicile (le 09 juin). Les « léopards » se réuniront à Rabat à partir de ce jeudi pour peaufiner leur stratégie de jeu.

Selon Foot-Africa, qui cite plusieurs sources fiables, le groupe congolais devra être complet ce vendredi suivant, soit une semaine avant le match ô combien important face au champion d’Afrique 2022, qui joueront dans leur antre du stade Abdoulaye Wade de Diambiadio.

Classée troisième dans la poule B, à seulement un point derrière les deux leaders, le Sénégal et le Soudan, tous deux en tête du classement, la République démocratique du Congo (RDC) devrait donc remporter six points cruciaux lors des matchs contre le Sénégal et le Togo afin d’améliorer ses chances de qualification pour la Coupe du monde 2026.

En vue de ces deux matchs très importants qui peuvent déterminer l’avenir des Leopards dans ces Éliminatoires Zone Afrique du Mondial 2026, le sélectionneur Sébastien Desabre a convoqué 24 joueurs. On y retrouve les cadres, Chancel Mbemba, Elia Meschack, Gaël Kakuta, Yoane Wissa

La.liste de la RD Congo pour les matchs contre le Sénégal et le Togo

Gardiens : Dimitry Bertaud ( Montpellier/ Ligue 1), Timothy Fayulu ( Sion / D2 Suisse), Esdras Kabamba ( Bravo Do Maqui / Angola )

Défenseurs : Gedeon Kalulu ( Lorient / Ligue 1), Axel Tuanzebe ( Ipswich / D2 Anglaise ), Dylan Batubinsika ( Saint-Étienne/ Ligue 2), Rocky Bushiri ( Hibernian / D1 écossaise ), Inonga Baka ( Simba SC/ Tanzanie), Chancel Mbemba ( Olympique de Marseille / Ligue 1), Arthur Masuaku ( Besiktas / Super Lig Turque), Joris Kayembe ( KRC Genk / Pro League belge)

Milieux : Edo Kayembe ( Watford / D2 anglaise), Samuel Moutoussamy ( Fc Nantes / Ligue 1), Charles Pickel ( Cremonese / Série B ), Noah Sadiki ( Union Saint-Gilloise/ Pro League belge), Aaron Tshibola ( Hatta Club / Émirats arabes unis), Gaël Kakuta ( Amiens SC / Ligue 2), Théo Bongonda ( Spartak Moscou/ Russie), Grady Diangana ( West Bromwich / D2 anglaise )

Attaquants : Meschack Elia ( Young Boys / Super League Suisse), Chadrac Akolo ( Saint-Gall / Super League Suisse), Yoane Wissa ( Brentford/ Premier League ), Simon Banza ( Braga/ Liga Portugal ), Samuel Essende ( Vizela / Liga Portugal )