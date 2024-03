Football-Cameroun : suspendu pour « double identité » Wilfried Nathan Douala, pourrait remettre en cause la participation du Cameroun à la prochaine CAN

XALIMANEWS-L’International camerounais Wilfried Nathan Douala, supposé âgé de 17 ans fait partie des 62 joueurs suspendus par la fédération camerounaise de football pour avoir une double identité. Il pourrait remettre en cause la participation du Cameroun à la prochaine CAN.

Suspendu pour double identité, Nathan Douala s’appellerait en réalité Alexandre Bardelli. Le journal Le Monde avait rencontré à Douala le joueur en 2022 alors qu’il avait 21 ans. Selon le média français, il s’avère que Nathan Douala et Alexandre Bardelli sont la même personne. Il se présentait alors sous un nom différent mais des tatouages et une cicatrice prouvent qu’il s’agit bien du même homme.

Le 10 mars, la Fédération camerounaise de football, dirigée par l’icône Samuel Eto’o, a annoncé avoir suspendu Wilfried Nathan Douala du championnat de première division pour « double identité ». Pour avoir sélectionné un joueur qui aurait menti sur son âge et son identité, les Lions indomptables risquent gros. D’après le règlement de la Coupe d’Afrique des nations, le Cameroun pourrait être exclu de la compétition lors des deux prochaines éditions.

Et selon Footmercato, la fédération camerounaise de football était au courant de l’enquête menée par Le Monde avant la CAN 2023 et a décidé de ne faire aucun commentaire. Des faits qui, s’ils sont avérés, pourraient condamner le Cameroun à une exclusion des deux prochaines CAN.