Logé dans le chapeau 1, la nation championne d’Afrique en titre, a tiré une poule assez relevée, regroupant en plus de l’ogre Cameroun, les redoutables Guinée et Gambie. Pour la star de la sélection sénégalaise Sadio Mané, ce ne sera pas une partie de sinécure. « Je pense que c’est un groupe très difficile. Je suis à moitié Gambien et Guinéen. Mes parents viennent de la Guinée, et le Cameroun est présent, donc ce sera un groupe assez compliqué. Nous allons tout faire pour passer le premier tour » a déclaré avec modestie l’attaquant des Jaunes d’Am Nassr.

