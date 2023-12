XALIMANEWS-Ce jeudi dans la matinée, le sélectionneur du Maroc Walid Regragui a dévoilé sa liste pour la prochaine CAN qui aura lieu en Côte d’Ivoire.

Dans le groupe des demi-finalistes du Mondial 2022, les cadres sont présents , mais il y’a aussi des surprises.

Après son fait d’armes lors de la Coupe du monde qatarie, la sélection marocaine rêve désormais du Graal continental, pour la CAN qui va se dérouler dans deux semaines en Côte d’Ivoire (du 13 janvier au 11 février). «Il faut que cette génération puisse gagner une Coupe d’Afrique dans les deux ou trois ans à venir. Et je pense que si elle la gagne, ce sera la meilleure parce qu’on sera attendu, donc ce sera beaucoup plus difficile pour cette génération. On va travailler dur, on a un an pour se préparer pour la Côte d’Ivoire. Comme je l’ai dit à mes joueurs, avant d’être le roi du monde, il faut être le roi chez soi», expliquait Walid Regragui après le Mondial.

Ce jeudi matin, à 11 heures justement, Walid Regragui s’est présenté en conférence de presse pour dévoiler sa liste des 27 joueurs qui iront en Côte d’Ivoire pour cette CAN. Pour rappel, le Maroc affrontera en poules la RDC, la Tanzanie et la Zambie.

Dans cette liste dévoilée, on retrouve les caciques de la sélection, à savoir les Yassine Bounou, Achraf Hakimi, Romain Saiss, Sofyan Amrabat, Hakim Ziyech, Nayef Aguerd ou encore Amine Harit, Azzedine Ounahi et Youssef En-Nesyri. Noussair Mazraoui qui est blessé avec le Bayern Munich et annoncé forfait, est finalement présent dans la liste finale. Le Rémois Yunis Abdelhamid, qui n’avait pas été convoqué au Mondial 2022, est de retour dans le groupe également. Le jeune Amine Adli qui a fait le choix du Maroc il y a quelques mois va aussi disputer sa première CAN.