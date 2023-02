Quel match, quelle ambiance ! Ce mercredi à l’Orange Velodrome, les Olympiens ont eu raison des Franciliens au cours d’une partie de grosse intensité. Dans une grande ferveur, les joueurs de Tudor ont réalié une partie de haut vol devant les protégés de Galtier, gênés par le pressing et la détermination adverse. C’est fort logiquement que Marseille ouvre le score par Alexis Sanchez sur un penalty obtenu par Under (31e, 1-0). Et ce n’est pas cher payé pour les Franciliens, tellement les Locaux ont vendangé des occasions franches avant de scorer. Le PSG va ensuite sortir un peu la tête de l’eau, et Neymar va trouver le poteau (40e) avant de délivrer sur le premier corner parisien, une balle pour la tête de Ramos, qui paie son erreur sur le penaty marseillais, en égalisant (45+2, 1-1). Très en jambe et restant sur les mêmes bases qu’en première periode mais avec un peu moins d’intensité, les Olympiens vont reprendre l’avantage par Malinovski, d’une frappe surpuissante (57e, 2-1). Malgré Messi et Neymar, qui se dont démenés pour revenir au score, Paris tombe sur plus fort ce soir, non sans avoir pensé égaliser par Sergio Ramos (92+2), mais il était en position de Hors jeu. Ce soir, l’Olympique de Marseille était stratosphérique.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy