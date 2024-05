Football-Euro 2024/Allemagne : Nagelsmann dévoile sa liste de 27 joueurs, sans Hummels ni Goretzka

XALIMANEWS-Pays hôte de l’Euro 2024, l’Allemagne a dévoilé une liste de 27 joueurs retenus pour la grande messe du football européen. Et comme annoncé dernièrement par la presse allemande, Mats Hummels et Goretzka, deux cadres de la sélection, sont absents du groupe de la Mannschaft.

L’Allemagne, pays hôte de l’Euro 2024, est prête à affronter les défis qui se présentent. Sous la direction de Julian Nagelsmann, voici les 27 joueurs sélectionnés pour représenter fièrement une équipe allemande déterminée à briller sur son propre sol. L’ancien coach du Bayern de Munich a justifié les absences du défenseur de Dortmund et du milieu de terrain du Bayern de Munich.

« J’ai eu des conversations plus longues avec eux deux. Vous êtes déçu, c’est compréhensible. Ces conversations, en tant qu’entraîneur, ce n’est pas sympa. Je n’aime pas faire ça. Vous aimeriez emmener tout le monde avec vous. En fin de compte, en tant qu’entraîneur-chef, je dois prendre une décision dans l’intérêt de l’équipe. Ils ont tout mis en œuvre pour y être. J’ai essayé d’expliquer pourquoi ils n’étaient pas inclus. On comprend qu’ils soient tristes. Ce n’étaient pas de mauvaises conversations, mais bien sûr, il y a des conversations plus agréables dans la vie. »

La liste de l’Allemagne

Gardiens : Manuel Neuer (Bayern Munich), Marc-André ter Stegen (FC Barcelone), Alexander Nübel (Stuttgart), Oliver Baumann (Hoffenheim)

Défenseurs : Joshua Kimmich (Bayern Munich), Benjamin Henrichs (RB Leipzig), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen), Robin Koch (Eintracht Francfort), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Waldemar Anton (Stuttgart), David Raum (RB Leipzig), Maximilian Mittelstädt (Stuttgart), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)

Milieux : Toni Kroos (Real Madrid), Robert Andrich (Bayer Leverkusen), Pascal Groß (Brighton), Ilkay Gündogan (FC Barcelone), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), Aleksandar Pavlovic (Bayern Munich), Jamal Musiala (Bayern Munich), Chris Führich (Stuttgart), Leroy Sané (Bayern Munich)

Attaquants : Niclas Füllkrug (Borussia Dortmund), Deniz Undav (Stuttgart), Kai Havertz (Arsenal), Thomas Müller (Bayern Munich), Maximilian Beier (Hoffenheim)