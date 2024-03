Football-Euro 2024 : le nouveau maillot rose de l’Allemagne fait déjà polémique au pays

XALIMANEWS-Ce samedi en matchs amical, Allemagne va rendre visite à la France. L’ossasion pour la Mannschaft de présenter ses nouveaux maillots, une tunique qui fait déjà jaser au pays.

Il y’a quelques jours, l’équipementier Adidas a sorti deux nouvelles tuniques pour les champions du monde 2014. Un maillot blanc assez classique et plutôt rétro et un autre de couleur rose. Cette dernière serait loin de convaincre de l’autre côté du Rhin. Et selon un sondage fait par le journal Kicker, 66% de ses lecteurs (sur 200 000 votants) n’y sont pas favorables. De son côté, dans son édito de ce mardi, Bild a estimé que le rose « n’est pas une couleur pour le foot« . Par contre, pour le sélectionneur allemand Julian Nagelsmann, cette nouvelle tenue est «une décision courageuse d’apporter un peu de couleur. Et le fait que tant de gens en discutent à nouveau montre que c’était la bonne décision, qu’il y a de la vie dedans. Je pense que c’est bien, je le porterais.» A lâché l’ancien coach du Bayern de Munich.