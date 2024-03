Football-France/National 2 : les coulisses de l’accueil en Rock Star de Sadio Mané en visite dans son club de Bourges Foot 18

XALIMANEWS-Ce samedi, Sadio Mané était parti en France rendre visite au club de National 2 Bourges Foot 18 dont il est actionnaiire majoritaire. Le Lion de la Teranga a été acceuill avec les honneurs.

Bourges, ville historique du centre de la France dont Sadio Mané est actionnaire majoritaire de son club Bourges Foot 18, a réservé un accueil digne d’une mega star au champion d’Afrique 2022. Le joueur d’Al Nassr est venu visiter ce samedi 16 mars pour la première fois son club , en tant qu’actionnaire majoritaire.

Selon RFI, Sadio Mané escorté à l’arrière de l’hôtel de ville, n’a pas échappé aux quelques fans qui l’attendaient depuis plusieurs minutes : Séance photos improvisée juste avant d’assister, dans les salons de la mairie, à une cérémonie lui rendant hommage. Le natif de Bambali était habillé tout en blanc, casquette noire vissée sur la tête tout en sourire, au moment où Yann Galut, le maire de Bourges, puis Cheikh Sylla, président franco-sénégalais du club de football, l’abondaient de compliments et de remerciements, rapporté le média français.

Après la clôture de la cérémonie, l’ancien joueur des Reds a pris la direction du stade Jacques Rimbault à quelques encablures au nord de Bourges. Une enceinte qui n’est de dernière génération d’après RFI mais qui peut se prévaloir d’une pelouse bien entretenue. Sadio Mané et son équipe ont pris le temps de se poser avant de lâcher quelques informations : « On a discuté pour la première fois de ce projet il y a trois, quatre ans. Ça a pris du temps, mais ça a été longuement réfléchi. Pour moi, investir en France, à Bourges, c’est la ville et le pays idéal », a expliqué l’attaquant sénégalais devant quelques journalistes et l’ensemble des employés du club.

Bourges est un coup de cœur amical entre Mané et le président du club de foot Bourges Foot 18 (BF18) : « Vous connaissez le président, Cheikh Sylla, il est Sénégalais. C’est un ami à moi », a déclaré le footballeur, avant de poursuivre « quand Cheikh me l’a proposé la première fois, l’idée était déjà ok. Mais on a essayé de prendre du recul et de bien étudier le projet. » Un projet mûrement réfléchi, qui a germé en 2020, lorsque Cheikh Sylla fait la rencontre de ce joueur vedette du football mondial qui va lui changer la vie. « Sadio a un projet à long terme, mais il se concentre sur le présent. Bourges est une étape. C’est quelqu’un qui donne beaucoup, qui a envie de redonner au football ce qu’il lui a donné. » S’est glorifié Sylla.

Le champion d’Afrique 2022 de décliner les nouvelles ambitions de Bourges Foot 18 : « On a plein d’objectifs comme jouer les premiers rôles, c’est tôt pour parler de ça, mais on peut y arriver », A-il expliqué devant une foule conquise par ses mots. Selon Cheikh Sylla, un Mané est d’ores et déjà visible : « Depuis l’arrivée de Sadio Mané à Bourges, on est passé de 6 000 à plus de 100 000 followers sur nos réseaux sociaux, nos vidéos font 800 à 900 000 vues maintenant. On a une nouvelle visibilité. »

Les jeunes enfants du club qui jouaient ce samedi sur un terrain annexe, ont pu profiter de leur nouvelle star pendant près de trois quarts d’heure, le tout en toute proximité, a rapporté Radio France internatione. Pas de sécurité apparente car l’attaquant d’Al-Nassr en Arabie Saoudite aime la proximité et il faudra s’y faire. Tout comme l’envie de créer un pont solide entre deux « pays frères » comme il l’a rappelé : « Il n’y a pas que le football. Avoir une académie au Sénégal, former les jeunes là-bas, les faire venir à Bourges, c’est l’idée ». Et donc permettre à des jeunes pépites sénégalaises d’avoir l’opportunité d’évoluer en France. Un projet qui ne se limitera pas seulement sur le terrain. « Il a commencé par Bourges, mais bien entendu, Sadio va aider les jeunes du Sénégal. Il vient à Bourges, pas seulement pour la N2. Il a passé un moment avec les enfants, qui étaient heureux, et c’est ce qui lui fait plaisir. Il fait notre fierté. » A confié, ému,Cheikh Sylla.

Aussi, les centaines de supporters venus encourager Bourges le jour-même pour son match de Nationale 2 ont pu communier avec Sadio Mané qui est apparu sur un podium face au public puis sur la pelouse pour donner le coup d’envoi fictif de la rencontre avant de s’asseoir avec eux en tribunes pour assister à la victoire de son équipe (1-0) contre une formation voisine. « Il montre aux jeunes Africains que tout est possible, qu’ils peuvent vivre leur rêve », conclut sobrement son nouvel ami, Cheikh Sylla.