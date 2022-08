D’autres clubs et non des moindres sont aussi épinglés, dont la Juventus et le FC Barcelone, qui sont d’ailleurs parmi les piliers de la Super League avec le Real Madrid (qui n’est pas concerné par les sanctions). Ces 2 clubs disposent de rapports glaciaux avec l’UEFA suite àleur projet de création de la Super League européenne. La Vieille Dame et le club des Culés, devraient s’exposer à des sanctions assez sévères avec les amendes, la restriction de transfert, mais aussi la possibilité d’être interdit de disputer les compétitions européennes. Mais, Transalpins comme Iberiques, ont néanmoins refusé d’entamer des négociations avec l’UEFA sur d’éventuelles sanctions, d’après Footmercato.

Parisiens et Phocéens disposent de la possibilité de contester cette décision devant l’Instance de contrôle financier des clubs, voire le Tribunal Arbitral du Sport. Cependant, le PSG et l’OM risquent de se conformer aux sanctions de l’instance qui gère le football européen. Le tabloïd anglaisThe Times rapporte que les deux clubs français devraient être sanctionnés d’une amende, qui sera définie après négociations. Selon la publication française, les 2 clubs italiens de l’AS Roma et de l’Inter Milan devraient recevoir des sanctions similaires, en plus de subir des restrictions de transfert.

