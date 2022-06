Le natif de Jœuf de poursuivre, à l’endroit de la justice helvète et de l’instance dirigeante du football mondial : «je m’attaque à deux organismes très forts : la justice suisse et les milliards de la FIFA. C’est dur de les combattre, mais je me bats quand même contre eux parce que je sais qu’il y a une collusion et qu’ils ont fait plein de choses entre eux. […] Je ne lâche rien, je ne lâcherai rien et j’irai jusqu’au bout.» Malgré son désir de rétablir la vérité, Michel Platini avoue avoir déjà perdu la bataille, du fait de son éloignement des instances du football suite à sa condamnation.

«Moi, je suis blindé contre l’injustice. Quand on a fait des matches de football, qu’on a perdu à cause d’une décision de l’arbitre, pendant 20-30 ans, on est un peu blindé. Mais l’injustice fait mal beaucoup plus à ses proches, à sa famille, à ses enfants, à ses petits-enfants, parce qu’ils ne sont pas préparés à subir de telles injustices», a lâché très amer, l’ancien meneur de jeu ?e l’Equipe de France.

