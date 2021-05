Parce que FF se trouve à l’origine du Ballon d’Or, comme il le sera stipulé désormais en une du mensuel, quoi de plus logique que de consacrer une séquence au trophée ultime ? Il s’agira d’aller sur les traces des anciens lauréats, mais également de raconter ce qui fait, ou a fait, la spécificité et la valeur de cette récompense à travers le temps, et de présenter nos jurés répartis sur tous les continents, des jurés qui nous accompagnent depuis si longtemps. Parce que FF saura toujours cultiver la fidélité et sa différence

« Comment se réinventer sans se renier ? Heureusement, nous n’avons pas eu quatre heures pour disserter sur la thématique, mais un peu plus. Il fallait bien ça pour réussir, du moins l’espère-t-on, cette transition entre le rythme hebdomadaire – qui a escorté l’existence de FF depuis 1946 (à l’exception d’une parenthèse bi-hebdomadaire de 1997 à 2013) – et la fréquence mensuelle qui interviendra à partir du samedi 12 juin. Le changement induit une modification d’approche, voire de paradigme si l’on veut faire l’intelligent. Après avoir longtemps vécu dans l’ombre, et les lumières, du feuilleton incessant des compétitions, France Football va prendre de la hauteur, du recul, de la distance. Et surtout du temps. Afin de mieux voir, mieux comprendre, mieux (dé) montrer, mieux sentir, mieux anticiper, mieux faire vivre le football dans toutes ses dimensions, ses complexités, ses contradictions, ses évolutions et sa diversité. Le prochain FF, qui sortira chaque deuxième samedi du mois, sera essentiel… » a d’emblée avancé Pascal Ferré, journaliste à France Football, dans la parution du journal hebdomadaire de ce jeudi, avant d’expliquer les contours du nouveau format.

