Selon Marca, le Real de Madrid souhaiterait enrôler une star beaucoup plus jeune, donc point d’un retour de CR7. Une information confirmée par l’intéresse dans un tweet. «Cristiano est une légende du Real Madrid et il a tout mon amour et mon respect. Je n’ai jamais envisagé de le signer. Nous sommes tournés vers l’avenir.» Un conglant démenti à l’émission El Chiringuito qui expliquait, plutôt dans la journée, que El Mister avait contacté le quintuple ballon d’Or et validé son retour. Voilà qui est dit et bien dit.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy